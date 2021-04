Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar et Mbappé pourraient plomber l'arrivée de Dybala !

Publié le 9 avril 2021 à 12h15 par A.M.

En fin de contrat en juin 2022, Paulo Dybala est régulièrement annoncé sur le départ de la Juventus. Mais La Joya souhaite devenir le leader d'un projet, ce qui semble impossible au PSG.

Le nom de Paulo Dybala circule avec insistance du côté du PSG depuis plusieurs années. Les rumeurs se sont d'ailleurs intensifiées depuis le retour de Leonardo au poste de directeur sportif du club parisien. Il faut dire que le contrat de La Joya prend fin en juin 2022 avec la Juventus et qu'un départ est plus que jamais envisagé cet été. C'est donc tout naturellement que le PSG est de nouveau cité parmi les principaux prétendants de Paulo Dybala qui pourrait même être inclus dans une opération avec Mauro Icardi.

Dybala veut être la star d'un projet