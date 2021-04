Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est enfin fixé pour cette grande star étrangère !

Publié le 9 avril 2021 à 3h00 par G.d.S.S.

Régulièrement annoncé dans le viseur du PSG en cas de départ de Neymar ou Kylian Mbappé, Paulo Dybala pourrait pourtant être prolongé par la Juventus.

Comme le10sport.com vous l’a annoncé jeudi, le PSG est effectivement bien parti pour acter prochainement la prolongation de Neymar, mais celle de Kylian Mbappé continue de bloquer. L’attaquant français est réticent à l’idée de prolonger sur le long terme et a peur de se fermer des portes pour l’avenir, notamment avec le Real Madrid. Du coup, le PSG doit continuer d’assurer ses arrières, et Leonardo apprécierait beaucoup le profil de Paulo Dybala pour renforcer l’attaque. Mais…

Pirlo compte prolonger Dybala