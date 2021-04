Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Icardi, Dybala... Leonardo prépare une opération colossale !

Publié le 9 avril 2021 à 8h45 par A.M.

Tenté par un retour en Serie A, Mauro Icardi serait dans le viseur de la Juventus qui cherche un avant-centre. Et afin de convaincre le PSG de lâcher l'attaquant argentin, la Vieille Dame pourrait tenter d'inclure Paulo Dybala dans la transaction.

Arrivé sous la forme d'un prêt durant l'été 2019, Mauro Icardi s'est définitivement engagé avec le PSG en fin de saison dernière. Initialement prévue à 70M€, son option d'achat a été revue à la baisse à cause de la crise sanitaire et de son impact sur les finances des clubs. Finalement, Leonardo a réussi à recruter définitivement Mauro Icardi contre un chèque de 50M€, hors bonus. Mais après une première partie de saison dernière très aboutie, l'attaquant argentin peine à retrouver son niveau. D'abord hors de forme et pointé du doigt pour son hygiène, l'ancien buteur de l'Inter Milan a ensuite été blessé ce qui a largement entaché son année 2020, tout comme sa relation avec Thomas Tuchel, qui n'en faisait pas son premier choix. L'arrivée de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a permis de légèrement inverser la tendance, mais l'avenir de Mauro Icardi reste incertain.

La Juve tente un deal Dybala/Icardi