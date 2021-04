Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Ce joueur de Zidane prend position pour son avenir !

Publié le 9 avril 2021 à 7h00 par H.G.

Alors qu’il a été envoyé en prêt à l’Eintracht Francfort cet hiver, Luka Jovic dit ne pas savoir de quoi sera fait son avenir au cours des prochains mois.

Le Real Madrid misait grandement sur Luka Jovic lorsqu’il a été recruté à l’Eintracht Francfort à l’été 2019. Seulement voilà, celui qui était appelé à prendre la succession de Karim Benzema à moyen terme a finalement déçu puisqu’il n’est jamais parvenu à s’adapter. Ne bénéficiant pas de la confiance de Zinedine Zidane, il a donc été effectué son grand retour au sein de son ancien club cet hiver, un an et demi après son départ, dans le cadre d’un prêt de six mois. Et désormais, toute la question est de savoir de quoi sera fait l’avenir de Luka Jovic la saison prochaine.

« L'Eintracht est un club spécial pour moi »