EXCLU - Mercato - OM : Le Celta Vigo pense à Germain

Publié le 9 avril 2021 à 11h45 par Alexis Bernard

En fin de contrat avec l’OM, Valère Germain est proche d’un départ. Et le Celta Vigo surveille de près l’attaquant marseillais.

Depuis l’arrivée de Jorge Sampaoli, Valère Germain ne joue pas. Joker d’André Villas-Boas, qui appréciait son profil, son état d’esprit et sa polyvalence, le Marseillais n’a pas encore trouvé grâce aux yeux de son nouvel entraîneur. Et à quelques semaines de la fin de son contrat, son aventure phocéenne s’inscrit de plus en plus clairement en pointillés.

La Sampdoria, c’est vrai