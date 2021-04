Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Dembélé, Griezmann… Ces précisions sur l’opération Neymar !

Publié le 9 avril 2021 à 10h45 par T.M.

Selon les derniers échos en provenance d’Espagne, un retour de Neymar au FC Barcelone serait bel et bien possible. Et cela pourrait donner lieu à une grosse opération entre le PSG et les Blaugrana.

Depuis plusieurs semaines, il était annoncé que Neymar allait prolonger avec le PSG. Oui mais voilà, il y aurait eu un énorme rebondissement dans ce dossier puisque le Brésilien aurait paralysé les discussions pour son nouveau contrat. Ayant toujours le FC Barcelone dans un coin de se tête, un retour du joueur de 29 ans en Catalogne fait à nouveau parler en Espagne. Et ce vendredi, c’est Mundo Deportivo qui est venu mettre son grain de sel dans ce dossier, expliquant que revoir Neymar sous la maillot du Barça était bel et bien possible.

Un échange avec Dembélé ?