Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une nouvelle bombe pour Neymar !

Publié le 9 avril 2021 à 8h15 par T.M.

Depuis près d’une semaine désormais, le feuilleton Neymar fait à nouveau la Une des médias espagnols. Et visiblement, un retour du joueur du PSG au FC Barcelone serait bel et bien une possibilité.

A quoi faut-il s’attendre concernant l’avenir de Neymar ? Depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le Brésilien, qui est heureux au PSG, va prolonger son contrat. Une tendance d’ailleurs confirmée par le10sport.com. Comme nous vous l’avons expliqué, la signature de Neymar est imminente et d’ici peu, ce dernier sera lié jusqu’en 2026 avec le PSG. Cependant, de l’autre côté des Pyrénées, on a clairement pas la même version concernant l’ancien joueur du FC Barcelone. En effet, récemment, ARA assurait que le Parisien avait paralysé sa prolongation dans l’optique de toujours revenir en Catalogne. Et ce vendredi, la presse espagnole en rajoute une couche.

Coup de froid pour la prolongation de Neymar !

Et c’est Mundo Deportivo qui confirme la tendance concernant l’avenir de Neymar. Selon le média ibérique, le joueur du PSG aurait bel et bien mis en stand-by sa prolongation avec le club de la capitale. Par conséquent, revoir le Brésilien sous la tunique blaugrana serait bien réelle et la direction de Joan Laporta semblerait y croire. D’ailleurs, au Barça, on envisagerait de se rapprocher du PSG pour évoquer le cas Neymar, étant donné que si ce dernier ne prolonge pas, pour éviter un départ libre en 2022, la porte pourrait s’ouvrir afin de récupérer des liquidités pour un joueur sur lequel 222M€ avaient été investis en 2017.