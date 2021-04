Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'avenir de Lautaro Martinez relancé par... le clan Hakimi ?

Publié le 9 avril 2021 à 9h00 par A.M.

Alors que les discussions pour une prolongation de Lautaro Martinez se poursuivent sans aboutir à cause de la séparation de l'attaquant avec ses agents, la situation pourrait être débloquée par l'agent d'Achraf Hakimi.

Cet été, le FC Barcelone sera en quête d'un avant-centre afin de remplacer Luis Suarez qui s'est engagé avec l'Atlético de Madrid il y a un an. Dans cette optique, le rêve de Joan Laporta se nomme Erling Braut Haaland, mais compte tenu de l'aspect financier de ce dossier, le Barça se tourne vers d'autres pistes plus accessibles d'un point de vue économique. Les noms de Memphis Depay et Sergio Agüero reviennent ainsi avec insistance puisqu'ils présentent l'avantage d'être libres en fin de saison. En parallèle, les Catalans n'auraient pas abandonné la piste menant à Lautaro Martinez, déjà étudiée l'été dernier.

Lautaro Martinez finalement représenté par son père et l'agent d'Hakimi ?