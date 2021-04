Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez aurait un grand objectif à 100M€ !

Publié le 9 avril 2021 à 13h00 par T.M.

Pour recruter cet été, le Real Madrid a besoin d’argent. Et pour cela, Florentino Pérez semblerait avoir une idée en tête.

Depuis l’été dernier, en raison du contexte sanitaire et des répercussions économiques, le Real Madrid n’a rien dépensé pour recruter. Une tendance qui pourrait bien être différente pour le prochain mercato estival. En effet, chez les Merengue, on verrait les choses en grand, rêvant notamment de faire venir Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland en provenance du PSG et du Borussia Dortmund. Toutefois, tout cela aura un prix et les finances actuelles du Real Madrid ne permettront pas de telles opérations. Par conséquent, avant de pouvoir faire des folies sur le mercato, la Casa Blanca va devoir faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Merci Jovic et Odegaard ?