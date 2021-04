Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un très gros départ prend forme à Paris !

Publié le 9 avril 2021 à 16h15 par A.M.

Un an après son transfert définitif, Mauro Icardi serait déjà sur le départ. Wanda Nara aurait intensifié ses contacts avec la Juventus, club avec lequel elle entretient d'excellentes relations.

L'avenir de Mauro Icardi semble déjà s'écrire loin du PSG. Prêté durant l'été 2019 et transféré définitivement en mai dernier, l'attaquant argentin peine à convaincre et surtout à confirmer ses six premiers mois de très haut niveau à Paris. Régulièrement blessé, l'ancien buteur de l'Inter Milan n'a pas le rendement attendu et a même vu Moise Kean lui être régulièrement préféré. Un retour en Serie A ne serait pas à exclure, et Wanda Nara est déjà en action.

Les contacts Icardi-Juve s'activent