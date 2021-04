Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : PSG, Puel... Les confidences d’Aouchiche sur sa nouvelle vie !

Publié le 9 avril 2021 à 14h30 par La rédaction

Arrivé à l’ASSE l’été dernier en provenance du PSG, Adil Aouchiche s’est livré en détail sur ce nouveau challenge. Entre son bonheur chez les Verts, Claude Puel et son adaptation, le milieu de terrain raconte tout dans les moindres détails.

Formé au PSG, Adil Aouchiche était annoncé comme l'un des grands talents du centre de formation parisien. Mais comme tant d'autres avant lui, le milieu de terrain a fait le choix de partir saisir sa chance ailleurs en Ligue 1, malgré les efforts de Leonardo pour le retenir. Ainsi, le jeune joueur a signé son premier contrat professionnel avec l’AS Saint-Etienne l’été dernier. Un choix qu’il ne regrette absolument pas : « Je suis très, très bien à Saint-Étienne. Je suis venu car je savais que j’allais jouer, progresser, faire mon métier et ne pas attendre sur le banc. J’ai beaucoup grandi que ce soit dans mon football, physiquement, mentalement, et je vais encore apprendre. J’ai pris en maturité aussi. Je tiens mieux sur mes jambes, je peux répéter encre plus d’efforts. (…) Je sais qu’il y’a une grosse attente par rapport à ce que j’ai fait en jeunes et parce que je viens du PSG et j’étais préparé à ça. C’est tout à fait normal, dans le football moderne, d’avoir des attentes d’un joueur qui vient d’un gros club. Je l’ai plutôt bien géré même si parfois c’est pesant que les gens ne se focalisent vraiment que sur moi, avant même de me voir jouer. C’est bien d’être attendu au tournant, ça met une bonne pression » a-t-il révélé dans un entretien pour Le Progrès .

« Je lui en serai toujours reconnaissant »

Son bonheur à Saint-Etienne se traduit également par une très bonne entente avec Claude Puel. Le technicien stéphanois fait régulièrement confiance au milieu de terrain de 18 ans (30 rencontres, 18 titularisations toutes compétitions confondues). Toujours dans son entretien pour Le Progrès , Aouchiche a tenu à saluer le travail de Claude Puel et le remercie pour le temps de jeu considérable qu'il lui a accordé au fil de la saison : « Il me fait énormément progresser. Il me parle souvent pour connaître mon ressenti individuellement, collectivement. Il veut mon bien comme celui de l’équipe. C’est un coach très exigeant, je pense que vous le savez bien. Il a de grosses ambitions, il fait jouer les jeunes dont moi. Je lui en serai toujours reconnaissant. »

« Mes coéquipiers m’ont très bien accueilli »