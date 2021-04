Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le message fort d’Aouchiche sur son départ du PSG !

Publié le 9 avril 2021 à 13h10 par T.M.

L’été dernier, Adil Aouchiche a préféré signer son premier contrat à l’ASSE plutôt qu’au PSG. Un choix que ne regrette visiblement pas le protégé de Claude Puel.

Adil Aouchiche a donc imité beaucoup d’autres avant lui, choisissant ainsi de quitter le PSG pour aller briller ailleurs. Annoncé comme l’un des plus grands talents en devenir du club de la capitale et quelques apparitions en équipe première, le joueur de 18 ans a préféré aller saisir sa chance loin du Parc des Princes. Ainsi, malgré tous les efforts de Leonardo de retenir Aouchiche et de lui faire signer son premier contrat, c’est du côté de l’ASSE que le milieu de terrain a décidé de poursuivre sa carrière. Et alors qu’il apprend énormément aux côtés de Claude Puel, l’ex-joueur du PSG est satisfait de son choix, malgré la pression qu’il a sur les épaules.

Aouchiche est heureux à l’ASSE !