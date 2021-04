Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette pépite de Koeman interpelle Laporta pour son avenir !

Publié le 9 avril 2021 à 9h30 par T.M.

Cette saison, Oscar Mingueza s’est fait une place au FC Barcelone. Et le défenseur central de Ronald Koeman espère bien que cette histoire pourra continuer.

Elu à la tête du FC Barcelone, Joan Laporta a immédiatement eu de gros dossiers à gérer. Et actuellement, c’est la prolongation de Lionel Messi qui occupe principalement le président blaugrana. Alors que celle d’Ousmane Dembélé est l’autre priorité du Barça, d’autres cas sont également à gérer d’urgence. C’est notamment le cas avec Oscar Mingueza. S’étant fait une place en défense centrale cette saison, l’Espagnol voit son contrat se terminer à la fin de la saison. Pourrait-il partir libre ? Le Barça dispose toutefois d’une option pour prolonger automatiquement Mingueza, ce qui ne dérangera pas le principal intéressé.

Mingueza veut rester