Mercato - OM : Maxime Lopez lâche ses vérités sur André Villas-Boas !

Publié le 9 avril 2021 à 9h10 par G.d.S.S.

Mis de côté la saison passée à l’OM par André Villas-Boas qui ne comptait pas sur lui et qui avait provoqué son départ pour Sassuolo, Maxime Lopez revient sur sa relation avec l’entraîneur portugais.

Avec la rude concurrence qui régnait la saison passée dans l’entrejeu de l’OM, symbolisée notamment par Valentin Rongier et Morgan Sanson à l'époque, Maxime Lopez (23 ans) n’entrait pas vraiment dans les plans d’André Villas-Boas. L’ancien entraîneur marseillais avait donc décidé de reléguer l’international espoirs au second plan, ce qui avait incité Lopez à quitter l’OM pour rejoindre Sassuolo au cours du mercato estival. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe , ce dernier se livre sur sa relation avec le technicien portugais qui, si elle n’était pas des plus cordiales, avait au moins le mérite d’être franche selon Lopez.

« Il a fini par me dire que c’était mieux que je parte »