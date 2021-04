Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Maxime Lopez livre les coulisses de son départ du projet McCourt !

Publié le 9 avril 2021 à 8h30 par G.d.S.S.

Cédé par l’OM à Sassuolo en toute fin de mercato estival 2020, Maxime Lopez renait au sein du club italien. Et le milieu de terrain français, pur produit du centre de formation marseillais, revient sur les dessous de son départ.

Prêté par l’OM du côté de Sassuolo en octobre dernier, juste avant la fermeture du marché des transferts, Maxime Lopez (23 ans) n’a plus que 30 minutes à disputer en match officiel avec le club italien pour faire valider son option d’achat automatique. Le milieu de terrain rapportera ainsi une somme comprise entre 1 et 3M€ à son club formateur, où il était barré par une trop forte concurrence la saison passée. Interrogé dans les colonnes de L’Equipe ce vendredi, Lopez livre les coulisses de son départ de l’OM qui avait notamment été provoqué par l’arrivée de Michaël Cuisance.

« Je voulais partir »