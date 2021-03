Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Tout aurait pu être différent pour Maxime Lopez !

Publié le 16 mars 2021 à 4h45 par T.M.

Prêté avec option d’achat à Sassuolo lors du dernier mercato estival, Maxime Lopez aurait toutefois bien pu rester à l’OM.

A 23 ans, Maxime Lopez rayonne actuellement du côté de Sassuolo sous les ordres de Roberto De Zerbi. En Italie, le milieu de terrain montre toute l’étendue de son talent ce qu’il n’avait plus forcément l’occasion de faire à l’OM. Ainsi, cet été, Lopez avait fait le choix de quitter le club phocéen, son club formateur. Toutefois, comme le Français l’a reconnu, son départ a mis énormément de temps à se concrétiser à tel point qu’il a imaginé rester à l’OM lors de cet exercice.

Un départ qui s’est joué à rien ?