Mercato - OM : Le coup de gueule de Maxime Lopez sur le projet de McCourt !

Publié le 15 mars 2021 à 16h45 par T.M.

L’OM peine à faire éclore des jeunes de son centre de formation. Alors que cela est souvent pointé du doigt, Maxime Lopez a pointé du doigt la politique de Frank McCourt.

En France, l’OL et le PSG disposent des meilleurs centres de formation. En revanche, du côté de l’OM, la tendance n’est clairement pas la même. Malgré certains talents dans ses équipes de jeunes, le club phocéen n’accorde que très peu de place à ses pépites. Alors que Boubacar Kamara et Maxime Lopez ont été les rares exceptions ces dernières saisons, certains pépites de l’OM préfèrent faire leurs valises pour exploser ailleurs. Cela a été le cas avec Isaac Lihadji et Niels Nkounkou. Au grand dam de Maxime Lopez.

« On préfère faire venir un mec de l’autre bout du monde »