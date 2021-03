Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cette confidence sur l’influence de Longoria sur le départ de Maxime Lopez !

Publié le 13 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Maxime Lopez a été prêté avec option d’achat par l’OM à Sassuolo. Une opération dont Pablo Longoria ne serait clairement pas étranger.

Afin d’avoir un temps de jeu plus conséquent, Maxime Lopez a quitté l’OM l’été dernier. Annoncé très proche du FC Séville, le milieu de terrain a finalement pris la direction de l’Italie, étant prêté avec option d’achat à Sassuolo. Et de l’autre côté des Alpes, cela se passe très bien pour Lopez, qui a réussi parfaitement à s’acclimater au sein du groupe de Roberto De Zerbi. Sassuolo a donc réalisé une belle affaire avec le Marseillais et pour cela, l’équipe italienne a pu compter sur ses bonnes relations avec Pablo Longoria, ancien de la maison.

La connexion Sassuolo-Longoria