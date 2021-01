Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas, Marseille… L’énorme confidence de Maxime Lopez sur son départ

Publié le 21 janvier 2021 à 7h30 par Th.B.

N’ayant pas joué un rôle phare la saison passée avec André Villas-Boas, Maxime Lopez a pris la décision de quitter l’OM, son club de toujours, afin de rejoindre Sassuolo. Maxime Lopez s’est longuement attardé sur les différentes raisons de ce choix.

Comme il l’a lui même assuré au micro de Téléfoot La Chaîne , Maxime Lopez est un « pur marseillais ». Né à Marseille et ayant fait ses premiers pas au sein du club olympien après un bref passage à Burel, le milieu de terrain français a tout connu dans la cité phocéenne. Et selon lui, il a même pris part aux meilleurs moments. « J’ai quand même fait 150 matchs à Marseille. Ça, personne ne me l’enlèvera. J’ai joué les plus gros matchs qu’on ait pu jouer au club. Que ce soit les Clasico, les Olympico, les Coupes d’Europe, les finales de Coupe d’Europe. J’ai tout joué et ça personne ne me l’enlèvera » . Voici une partie du message que Lopez a fait passer lors de sa longue interview pour Téléfoot . À la toute fin du mercato estival, Maxime Lopez a dû quitter l’OM, non sans émotion, sentant qu’il avait fait le tour de la question à Marseille. Cependant, cette décision n’a pas été facile, et en partie pour des raisons familiales. « C’est la première fois que je pars de Marseille. Moi qui suis un pur marseillais c’est la première fois que je quitte ma famille, parce que même si on ne vivait pas ensemble avec mes parents, on se voyait très souvent. C’est la première fois que je pars seul, mais je suis avec ma copine donc ça se passe très bien. ». Interrogé sur les raisons de son départ, Maxime Lopez a révélé avoir préparé ce changement d’air depuis un bon moment.

« J’avais un peu une rage en moi »