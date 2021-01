Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un acteur improbable pour la vente de l’OM ?

Publié le 21 janvier 2021 à 4h45 par T.M.

Arrivé à la tête de l’OM en 2016, Frank McCourt souhaiterait visiblement vendre le club phocéen. Et pour cela, l’Américain aurait demandé des conseils à un étonnant intermédiaire.

L’OM changera-t-il de patron dans les prochains mois ? Durant l’été, face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, intéressés par le rachat du club phocéen, Frank McCourt s’était montré intransigeant. A plusieurs reprises, à traverser son entourage, l’Américain n’avait cessé de répéter qu’il n’avait pas l’intention de vendre. Néanmoins, cela ne serait qu’une position de façade. En effet, en coulisse, ça s’activerait pour la vente de l’OM. D’ailleurs, sur sa chaine Youtube , Romain Molina a confirmé cela, lâchant : « La seule chose que je peux vous dire et je l’ai déjà dit il y a moins d’un an, c’est que McCourt veut se casser de l’OM, mais pas à n’importe quel prix ».

Un président de Ligue 1 à la rescousse ?