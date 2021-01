Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Ça avance toujours en coulisse pour la vente de l’OM !

Publié le 19 janvier 2021 à 19h15 par T.M.

Depuis l’été dernier, le feuilleton de la vente de l’OM fait énormément parler. Un dossier qui serait d’ailleurs toujours au centre des discussions en coulisse.

Face à Mourad Boudjellal et Mohamed Ayachi Ajroudi, Frank McCourt s’était montré intransigeant, expliquant clairement qu’il n’avait pas l’intention de vendre l’OM. Malgré cette position de l’Américain, le feuilleton de la vente du club phocéen est loin d’être terminé. D’ailleurs, dernièrement, Thibaut Vézirian avait lâché une bombe pour l’avenir de l’OM, expliquant : « Frank McCourt a eu des gros rendez-vous au sujet de la vente de l'OM avec une offre puissante qu'on ne peut pas refuser. Il a participé à des réunions avec son état-major dont Jeff Ingram qui le pousse à vendre, avec deux directeurs de l'OM et ses avocats. Du 24 au 28 décembre, Frank McCourt a participé à des réunions longues sur la vente OM. Le club a reçu une offre de plusieurs centaines de millions d’euros ».

« Plusieurs rdv importants s’enchainent »