Mercato - Barcelone : Pourquoi la piste Haaland n’aboutira pas…

Publié le 12 mars 2021 à 21h00 par La rédaction

En Espagne, certains médias affirment que le président Laporta a fixé un grand objectif cet été : Erling Haaland. Que faut-il en penser ? Analyse.

Ces dernières heures, certains médias espagnols, et notamment le quotidien sportif AS , ont révélé que le FC Barcelone avait fixé sa grande priorité de recrutement sur l’avant-centre norvégien du Borussia Dortmund, Erling Haaland. Le nouveau président Laporta compterait pour cela sur sa relation de confiance avec l’agent du joueur, Mino Raiola. Selon AS , la stratégie de Laporta serait de concentrer l’investissement en transfert du Barça sur le dossier Haaland et de recruter à côté des joueurs libres. Que faut-il en penser ?

Toujours la même stratégie…