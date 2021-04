Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La grosse erreur de Puel avec Aouchiche !

Publié le 4 avril 2021 à 3h45 par A.M.

Alors qu'Adil Aouchiche a débarqué libre l'été dernier à l'ASSE, Alain Blachon estime que Claude Puel a donné trop de responsabilités au joueur formé au PSG.

L'été dernier, Claude Puel a rapidement dressé son plan de vol. En effet, l'entraîneur de l'ASSE avait décidé de se séparer de nombreux cadres en rajeunissant son effectif. L'exemple parfait est l'arrivée d'Adil Aouchiche, libre en provenance du PSG, qui s'est rapidement vu confier les clés du jeu alors que des joueurs comme Wahbi Khazri et Ryad Boudebouz évolue à son poste. Et Alain Blachon, ancien adjoint de Christophe Galtier à l'ASSE, estime que c'est une erreur.

Puel s'est-il trompé avec Aouchiche ?