Mercato - ASSE : Claude Puel active une nouvelle piste à 0€ !

Publié le 3 avril 2021 à 16h10 par D.M.

A la recherche d'opportunité sur le marché, l'ASSE aurait coché le nom de Rayane Aabid, sous contrat jusqu'en juin prochain avec Hatayspor.

En grande difficulté en championnat, l’ASSE compte bien se renforcer lors du prochain mercato estival en misant notamment sur des joueurs libres. « Je n’ai pas de commentaire particulier à faire sur des joueurs à superviser. On suit, on regarde des choses. Si vous avez un super joueur gratuit, ça nous intéresse » avait confié Claude Puel en conférence de presse en février dernier. Et l’ASSE aurait posé son regard en Turquie.

Rayane Aabid dans le viseur de l'ASSE

Selon les informations de l’insider Mohamed Toubache-Ter, souvent bien renseigné sur l’actualité des Verts, l’ASSE suivrait Rayane Aabid, auteur d'une très bonne saison en Süper Lig et sous contrat jusqu’en juin prochain avec Hatayspor. Passé par le Paris FC et l’AS Béziers, ce milieu relayeur disposerait d’une offre du club stéphanois, mais la formation turque espère le conserver la saison prochaine.