Mercato - ASSE : L'énorme annonce de Bouanga sur son avenir !

Publié le 3 avril 2021 à 12h15 par D.M.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Denis Bouanga a répondu aux critiques dont il fait l'objet, mais a aussi évoqué son avenir à l'ASSE.

L’ASSE traverse une période compliquée. 16 ème au classement de la Ligue 1, le club stéphanois flirte avec la zone de relégation et devra se battre jusqu’au bout pour assurer le maintien. Cette saison, certains joueurs ne sont pas à leur niveau comme Denis Bouanga. Auteur de seulement cinq buts en championnat, le joueur de 26 ans est en grande difficulté et fait l’objet de nombreuses critiques en raison de ses prestations moyennes. Présent en conférence de presse ce vendredi, Bouanga a évoqué cette période délicate.

« Je suis sous contrat et ça va continuer »