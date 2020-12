Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Les grosses révélations de Bouanga sur les coulisses de son arrivée !

Publié le 29 décembre 2020 à 22h30 par A.D.

Lors de l'été 2019, Denis Bouanga a quitté le Nimes Olympiques pour s'engager en faveur de l'ASSE. Alors qu'il aurait pu opter pour le Stade Rennais, l'attaquant de 26 ans a expliqué qu'il avait choisi les Verts pour le public du Geoffroy-Guichard.

Après avoir réalisé une grosse saison 2018-2019 avec le Nimes Olympiques, Denis Bouanga a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs français. Alors qu'il aurait été suivi par le Stade Rennais, et bien d'autres clubs de Ligue 1, l'attaquant de 26 ans a décidé de signer à l'ASSE. Lors d'un entretien accordé à ASSE TV , Denis Bouanga a justifié son choix de rejoindre les Verts et a expliqué clairement que le public du Geoffroy-Guichard avait fait pencher la balance en faveur du club stéphanois.

«Avec un public comme ça, comment tu veux dire non ?»