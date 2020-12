Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Denis Bouanga interpelle clairement sa direction pour cet hiver !

Publié le 8 décembre 2020 à 16h00 par T.M.

Alors que l’ASSE est dans une situation difficile en Ligue 1, Denis Bouanga estime qu’il est nécessaire de se renforcer en janvier à l’occasion du mercato hivernal.

Cela fait deux matchs que l’ASSE ne perd plus, mais elle ne gagne pas pour autant. La série de mauvais résultats se poursuit donc dans le Forez, ce qui place ainsi les hommes de Claude Puel en mauvaise posture en Ligue 1. Après 13 journées, les Stéphanois pointent à la 15ème place. Il va donc vite falloir trouver une solution pour inverser la tendance sans quoi la saison pourrait être longue. Certains problèmes de Puel pourraient tout cas se résoudre en janvier avec l’arrivée de nouveaux joueurs comme William Saliba en défense centrale ou d’un nouvel attaquant. Des renforts qui semblent d’ailleurs très attendus dans le vestiaire de l’ASSE.

« On serait content de joueurs qui arriveraient »