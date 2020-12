Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un cadre du vestiaire prend position pour Zidane !

Publié le 8 décembre 2020 à 15h00 par La rédaction

Après le début de saison mitigé du Real Madrid, Zinédine Zidane joue une nouvelle fois sa place contre le Borussia Mönchengladbach. Mais son vestiaire semble toujours avec lui, et Casemiro le fait savoir.

Comme une finale. Après les trois titres remportés en Ligue des Champions entre 2016 et 2018, Zinédine Zidane s'apprête à disputer une finale bien plus tôt dans la compétition. Dans un groupe disputé comme rarement, où toutes les équipes peuvent se qualifier en huitième de finale, le Real Madrid ne devra pas se manquer contre le Borussia Mönchengladbach, leader de la poule, mercredi. Au-delà de l'avenir européen, celui de l'entraîneur français est aussi menacé. Zinédine Zidane a déjà sauvé sa tête lors des victoires à l'extérieur contre Barcelone puis contre Séville, mais le technicien madrilène devra absolument réaliser la passe de trois.

« Nous apprécions ce que Zidane a fait et fait avec nous »