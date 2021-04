Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino décisif pour l'avenir de Mbappé ? Il répond !

Publié le 4 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur l'avenir de Kylian Mbappé, Mauricio Pochettino évoque notamment son possible rôle pour convaincre l'attaquant de prolonger au PSG.

« Si j’avais avancé, je serai déjà venu en parler. Bien sûr que quand j’aurai pris ma décision, je viendrai en parler ». Au micro de RTL mercredi soir, Kylian Mbappé assurait qu'il n'avait toujours pas fait son choix pour son avenir alors que son contrat au PSG court jusqu'en juin 2022. Le club parisien va donc devoir se montrer convaincant et peut-être compter sur Mauricio Pochettino. Le technicien argentin a d'ailleurs évoqué son possible rôle dans ce dossier.

Pochettino minimise son rôle pour Mbappé