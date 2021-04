Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Gros coup de froid dans le feuilleton Haaland !

Publié le 10 avril 2021 à 7h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone et le Real Madrid semblent être dans la course pour Erling Braut Haaland, les deux géants espagnols auraient plus des choses plus urgentes à régler, à commencer par leur masse salariale importante selon The Athletic.

Il est déjà, alors que le mercato estival n’est pas encore proche d’ouvrir ses portes, l’une des grandes attractions de la session des transferts à venir. Avec Kylian Mbappé, Harry Kane ou encore Romelu Lukaku, Erling Braut Haaland devrait être le joueur que tout le monde va s’arracher si l’on s’ne tient aux multiples informations quotidiennes qui paraissent dans la presse. Selon La Cuatro, malgré la présence de Manchester City et de Chelsea notamment, Haaland aurait une préférence pour sa prochaine destination : l’Espagne. Le Real Madrid et le FC Barcelone se sont entretenus avec Mino Raiola, son agent, et Alf-Inge Haaland, son père, la semaine dernière. Une réunion sur laquelle Dermot Corrigan est revenu.

Le Barça et le Real Madrid auraient d’autres priorités !