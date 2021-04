Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi est incité à rejoindre Neymar au PSG…

Publié le 10 avril 2021 à 4h30 par T.M.

Alors que Neymar avait déjà fait part de son souhait de rejouer avec Lionel Messi, Luiz Felipe Scolari s’est prononcé sur cette association.

Entre 2013 et 2017, Neymar et Lionel Messi ont passé d’excellents moments ensemble au FC Barcelone. Mais cette association a volé en éclats au moment du départ du Brésilien pour le PSG. Mais ce dernier est aujourd’hui nostalgique. En effet, il y a quelques mois, Neymar avait fait part de son intention de rejouer au plus vite avec Messi, pourquoi pas dès la saison prochaine. Il n’en fallait alors pas plus pour annoncer La Pulga au PSG. Néanmoins, aujourd’hui, Lionel Messi semble plus proche de prolonger au Barça et selon certains Neymar voudrait désormais retourner en Catalogne pour rejoindre son ami.

« J’aimerais les voir ensemble au PSG »