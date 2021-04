Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le coup de tonnerre est confirmé pour l’avenir de Neymar !

Publié le 9 avril 2021 à 16h45 par T.M.

Annoncé proche d’une prolongation avec le PSG, Neymar aurait toutefois bel et bien tout stoppé, remettant ainsi son avenir dans la capitale en question.

Tout semblait écrit concernant l’avenir de Neymar. Etant désormais épanouit au PSG, le Brésilien était parti pour prolonger son contrat, qui court actuellement jusqu’en 2022. D’ailleurs, comme le10sport.com vous l’a révélé, tout est bouclé pour la signature de Neymar, qui devrait alors être lié jusqu’en 2026 avec le PSG. Toutefois, en Espagne, on a clairement pas la même version de l’histoire. En effet, il y a une semaine, la presse catalane a lâché une bombe, assurant que Neymar avait paralysé les négociations avec le PSG afin d’enfin retourner au FC Barcelone étant donné qu’il voit Lionel Messi parti pour prolonger avec les Blaugrana.

Neymar force son départ !