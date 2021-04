Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Clasico, avenir... Zidane interpelle encore Sergio Ramos !

Publié le 9 avril 2021 à 14h45 par A.M.

Absent du groupe du Real Madrid qui défiera le FC Barcelone dans un match décisif dans la course au titre, Sergio Ramos rejouera-t-il un Clasico alors que son contrat s'achève en juin ? Zinedine Zidane l'espère.

L'avenir de Sergio Ramos continue d'alimenter la chronique en Espagne. Et pour cause, le défenseur espagnol n'a toujours pas prolongé son contrat au Real Madrid qui s'achève en juin prochain ce qui jette un froid sur son futur, d'autant plus que le PSG ou encore Manchester United et la Juventus seraient à l'affût pour récupérer le défenseur merengue libre cet été. Mais alors que les discussions s'éternisent entre le Real Madrid et Sergio Ramos au sujet d'une prolongation, Zinedine Zidane continue de faire passer un message clair.

«Le dernier Clasico de Sergio Ramos ? J'espère que non»