Mercato - PSG : Une nouvelle star à Paris... grâce à Icardi ?

Publié le 10 avril 2021 à 3h15 par A.M.

Alors que la Juventus s'intéresserait à Mauro Icardi, Paulo Dybala pourrait être inclus dans la transaction et ainsi rejoindre le PSG cet été.

Entre les blessures et une hygiène de vie régulièrement pointée du doigt, Mauro Icardi traverse une saison compliquée qui a même vu Moise Kean lui passer devant dans la hiérarchie. Résultat, un an après son transfert définitif au PSG et alors que son contrat court jusqu'en juin 2024, l'attaquant argentin pourrait déjà partir, et un retour en Italie ne serait pas pour lui déplaire d'autant plus que la Juventus serait dans le coup.

Vers une opération Dybala-Icardi ?