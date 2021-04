Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une très grosse opération de Leonardo déjà compromise ?

Publié le 9 avril 2021 à 19h45 par A.M.

Alors que le PSG et la Juventus souhaiteraient boucler une opération impliquant Mauro Icardi et Paulo Dybala, ce dossier présente de nombreux obstacles.

Régulièrement évoquée, l'opération impliquant Mauro Icardi et Paulo Dybala est de nouveau au cœur des rumeurs dans la presse italienne. Il faut dire que cette transaction arrangerait tout le monde. La Juventus tout d'abord qui récupérerait un avant-centre et éviterait de perdre La Joya libre alors que son contrat court jusqu'en juin 2022. De son côté, le PSG pourrait recruter un joueur qui l'intéresse depuis plusieurs saisons et se séparer de Mauro Icardi qui déçoit et qui souhaite revenir en Serie A. Malgré tout, entre vouloir et pouvoir, la marge est grande.

Les nombreux obstacles de l'opération Icardi-Dybala