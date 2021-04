Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Erling Haaland aurait une préférence claire pour son avenir !

Publié le 8 avril 2021 à 21h30 par H.G.

Alors qu’il est annoncé sur les tablettes de bon nombre d’écuries européennes, Erling Haaland aurait une destination préférentielle pour son avenir.

Tout indique qu’Erling Haaland sera l’une des principales attractions de la prochaine fenêtre estivale des transferts. En effet, l’international norvégien est annoncé sur le départ du Borussia Dortmund, et bon nombre d’écuries européennes souhaiteraient s’attacher ses services tant ses performances ont fait grand bruit. Ainsi, le FC Barcelone, le Real Madrid, Manchester City ou encore Chelsea sont annoncés sur ses traces. Erling Haaland aura donc l’embarras du choix l’été prochain, et il aurait déjà une préférence claire quant à la suite à donner à sa carrière.

Erling Haaland aimerait rejoindre l’Espagne !