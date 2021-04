Foot - Mercato - Barcelone

Mercato : Real Madrid, Laporta, Raiola… L’incroyable plan du Barça pour Haaland !

Publié le 8 avril 2021 à 18h30 par B.C.

La semaine dernière, Mino Raiola s’est fait remarquer en débutant son tour d’Europe en vue d’un transfert d’Erling Haaland cet été. Le célèbre agent, en compagnie du père de l’attaquant, a ainsi rencontré Joan Laporta, très intéressé par le Norvégien. Cependant, le but de cette rencontre serait en réalité très surprenante.

Depuis son arrivée au Borussia Dortmund en janvier 2020, Erling Haaland enchaîne les prestations de grandes classes et affiche des statistiques impressionnantes. Cette saison, le Norvégien a déjà trouvé le chemin des filets à 33 reprises, en 33 apparitions. De quoi le placer naturellement sur la short-list de la plupart des cadors européens. Outre les mastodontes de Premier League, le Real Madrid et le FC Barcelone lorgnent également l’attaquant du BVB et cherchent un moyen de mettre la main sur lui. Le club de la Ruhr n’a pas l’intention de faciliter le départ de son joyau, sous contrat jusqu’en 2024, tandis que ce dernier et son entourage ont de grosses exigences. Il y a plusieurs jours, Mino Raiola s’est rendu en Espagne en compagnie d’Alf-Inge Haaland, père du joueur, afin d’y rencontrer les dirigeants du FC Barcelone, puis du Real Madrid. À cette occasion, les deux hommes auraient fait savoir à Joan Laporta, président blaugrana, qu’ils attendaient chacun une commission de 20M€, et un salaire annuel de 30M€ pour Erling Haaland selon RAC1 . Information démentie depuis par le célèbre agent. Malgré tout, un transfert de l’attaquant cet été s’annonce très coûteux, sans oublier l’indemnité de transfert réclamée par le Borussia Dortmund qui devrait atteindre un montant à trois chiffres. Ainsi, Joan Laporta pourrait avoir du mal à parvenir à ses fins, puisque le FC Barcelone rencontre de gros problèmes financiers, mais l’avocat de formation en aurait déjà conscience.

N’ayant aucune chance, le Barça serait à fond sur Haaland… pour plomber le Real Madrid