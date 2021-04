Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une folie réalisée pour Haaland ? La réponse !

Publié le 8 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Ancien président du FC Barcelone, Joan Gaspart s’est prononcé sur le transfert d’Erling Braut Haaland. Et visiblement, Joan Laporta pourrait ne pas être prêt à tout pour le Norvégien.

Avec Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland va lui aussi animer le mercato estival. D’ailleurs, cela a déjà commencé pour le buteur du Borussia Dortmund, puisque sont agent, Mino Raiola, et son père, se sont notamment rendus à Barcelone pour rencontrer Joan Laporta. Le président blaugrana rêverait de recruter Haaland et les premières bases auraient donc été posées pour une potentielle opération. Et alors que ce transfert pourrait atteindre des sommets, le Barça pourrait toutefois se poser quelques limites.

« Le Barça ne va pas faire des folies pour Haaland »