Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay n’est pas désiré au Barça !

Publié le 10 avril 2021 à 4h45 par T.M.

Depuis l’été dernier, Memphis Depay est attendu au FC Barcelone. Si Ronald Koeman espère toujours attirer le Néerlandais, cela ne serait pas le cas de tout le monde.

Suite au départ de Luis Suarez, Ronald Koeman avait les idées claires concernant la succession de l’Uruguayen au FC Barcelone. Et pour cela, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas souhaitait retrouver Memphis Depay. Toutefois, faute d’argent, le Barça n’a pu réaliser l’opération et en Catalogne, on a dû se montrer patient. Ainsi, c’est finalement cet été que Depay pourrait débarquer au Camp Nou étant donné qu’il arrive au terme de son contrat à l’OL. Mais encore faut-il qu’il y soit désiré…

Le vestiaire ne veut pas de Depay