Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Memphis Depay devra faire un effort pour venir au Barça !

Publié le 9 avril 2021 à 5h15 par T.M.

Depuis l’été dernier, Ronald Koeman attend Memphis Depay au FC Barcelone. Mais pour l’attaquant de l’OL, les conditions de son arrivée en Catalogne auraient changé.

En fin de contrat avec l’OL, Memphis Depay doit prendre une décision importante pour son avenir. Alors que Jean-Michel Aulas ne désespère pas de voir prolonger le Néerlandais, ce dernier pourrait également s’en aller librement et rejoindre le club de son choix. Tout semblerait d’ailleurs indiquer qu’il ferait d’une arrivée au FC Barcelone sa priorité. Cela fait d’ailleurs près d’un an que Ronald Koeman attend son compatriote en Catalogne. Cependant, en interne, l’arrivée de Depay ne ferait pas forcément l’unanimité bien qu’il ne coûtera rien. Et un nouveau rebondissement pourrait d’ailleurs tout chambouler dans ce dossier…

La proposition a changé !