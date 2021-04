Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L'arrivée de Depay débloquée par... Braithwaite ?

Publié le 8 avril 2021 à 1h30 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Memphis Depay est dans le viseur du FC Barcelone depuis de longs mois. Mais pour boucler ce deal, il faudra vendre Martin Braithwaite.

« On l'a mis dans les meilleures dispositions pour évoluer à son niveau de la Coupe du monde 2014 où il s'était révélé. Je respecte ses choix. S'il devait partir dans un plus grand club que l'OL, je me ferai une raison. S'il restait, on aura participé à une belle aventure pour lui et cela voudrait dire que l'on a gagné quelque chose ». Jean-Michel Aulas l'a confirmé à demi-mots, le départ de Memphis Depay est une possibilité compte tenu du fait que le contrat du Néerlandais à l'OL prend fin en juin prochain et qu'il n'a toujours pas prolongé. Le FC Barcelone est très intéressé, mais pour attirer l'ancien joueur de Manchester United, il faudra vendre.

Depay au Barça seulement si Braithwaite est vendu pour plus de 12M€