Mercato - OM : Sampaoli a déjà choisi son attaque pour l’année prochaine !

Malgré l'avenir très incertain de Florian Thauvin et Arkadiusz Milik, Jorge Sampaoli entend bien conserver ces deux éléments lors du prochain mercato estival pour composer l’attaque de l’OM.

Interrogé jeudi en conférence de presse, Jorge Sampaoli a fait le point sur le prochain mercato estival de l’OM et affiche des solides ambitions malgré des moyens financiers limités : « Avec le président on ne parle pas des moyens, on parle des besoins et comment les combler. On n'aura pas le budget des grands clubs, mais on aura une bonne équipe », indique l’entraîneur argentin. Et pour cause, Sampaoli fait le forcing pour essayer de conserver deux éléments-clés de l’attaque de l’OM pour la saison prochaine…

Sampaoli compte sur Thauvin et Milik

Comme l’a révélé La Provence jeudi, Jorge Sampaoli a déjà établi la liste des joueurs qu’il souhaite absolument conserver à l’OM l’été prochain, et Florian Thauvin ainsi qu’Arkadiusz Milik en font partie. Le premier arrive en fin de contrat tandis que le buteur polonais semble bien déterminé à rejoindre la Juventus, mais l’entraîneur de l’OM n’a pas dit son dernier mot et espère bien pouvoir compter sur Thauvin et Milik pour composer son attaque l’an prochain.