Mercato - OM : McCourt est déjà concerté pour le prochain recrutement !

Publié le 8 avril 2021 à 18h10 par La rédaction

Jorge Sampaoli commence déjà à se préparer pour la nouvelle saison, alors que l’exercice 2020-2021 n’est pas encore terminé. S’il s’entretient régulièrement avec Pablo Longoria, le technicien argentin serait également entré en contact avec Frank McCourt à propos du prochain mercato estival.

La saison 2020-2021 n’est pas encore arrivée à son terme que Jorge Sampaoli s'oriente déjà vers l’avenir. Le technicien argentin a fait part à sa direction de son désir de garder certains joueurs annoncés sur le départ en vue du prochain exercice. Ainsi, Florian Thauvin, Arkadiusz Milik, Pol Lirola et Leonardo Balerdi figureraient dans les petits papiers de l’ancien entraîneur du FC Séville. Jorge Sampaoli prépare d’ores et déjà son effectif pour la saison prochaine et il s’entretiendrait même avec les plus hautes têtes de l’OM pour le prochain mercato estival.

Sampaoli s’entretient avec Longoria, mais également avec McCourt