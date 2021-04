Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Florentino Pérez a pris les choses en main pour Kylian Mbappé !

Publié le 10 avril 2021 à 8h15 par T.M.

Aujourd’hui, ce n’est plus un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Et pour arriver à ses fins, Florentino Pérez aurait décidé de s’investir personnellement dans ce dossier.

Cet été, le Real Madrid aurait bien l’intention de frapper fort sur le marché des transferts. Comment ? En recrutant une grande star. Et chez les Mernegue, les objectifs seraient très clairs : Kylian Mbappé et Erling Braut Haaland. L’attaquant du PSG est d’ailleurs la grande priorité et ce depuis plusieurs saisons désormais. La question est maintenant de savoir si cette année sera la bonne pour le Real Madrid. La porte commencerait en tout cas à s’entrouvrir. En effet, Mbappé ne serait visiblement pas décidé à prolonger avec le PSG, souhaitant mettre le cas vers la Casa Blanca.

Les manoeuvres de Florentino Pérez !