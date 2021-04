Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kean, Mbappé, Neymar… Leonardo doit-il se passer d’Icardi ?

Publié le 10 avril 2021 à 8h00 par La rédaction

En quête d’un accord avec Everton pour le transfert définitif de Moise Kean, Leonardo pourrait également se servir de Mauro Icardi pour boucler les prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé. Mais selon vous, le PSG ferait-il le bon choix de se séparer de l’Argentin ? C’est notre sondage du jour !

N’ayant pas pu prendre pleinement part à la saison du Paris Saint-Germain en raison de blessures et partiellement du Covid-19, Mauro Icardi semble être bien parti pour… plier bagage ! Certes, l’Argentin a apporté satisfaction au cours de son prêt lors de l’exercice précédant au cours duquel il s’est montré particulièrement réaliste en terme de statistiques. Cette saison, la chanson est différente et Moise Kean lui fait de l’ombre. Si bien que Leonardo serait prêt à sacrifier, selon la presse italienne, Mauro Icardi si cela permettait au directeur sportif du PSG de générer des fonds suffisants afin de s’entendre avec Everton au niveau de l’indemnité de transfert, aucune option d’achat n’ayant été incluse dans le prêt. Et un potentiel transfert d’Icardi permettrait à Leonardo d’aller encore plus loin.

Un départ d’Icardi pourrait valoir de l’or pour cet été…