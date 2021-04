Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mauro Icardi traîne son spleen à Paris…

Publié le 10 avril 2021 à 5h45 par Th.B.

Seulement recruté l’été dernier, Mauro Icardi serait potentiellement vendu lors du prochain mercato pour financer l’opération Moise Kean. De plus, l’Italie manquerait à l’Argentin au PSG depuis bientôt deux ans.

Une saison et puis s’en va ? Définitivement transféré en mai 2020 après un exercice convaincant en prêt en provenance de l’Inter, Mauro Icardi pourrait déjà quitter le PSG à l’intersaison. En effet, Leonardo aurait une autre priorité en plus des prolongations de contrat de Neymar et de Kylian Mbappé : le transfert de Moise Kean. Contrairement à Mauro Icardi avant lui, le prêt de Kean ne dispose pas d’une option d’achat, réduisant le champ d’action du directeur sportif du PSG et obligeant les négociations avec Everton.

Icardi, nostalgique de sa vie d’avant en Italie ?