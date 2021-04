Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : En coulisse, ça s'emballe pour Mauro Icardi !

Publié le 9 avril 2021 à 23h45 par Th.B.

Annoncé sur le départ pour entre autres faciliter le transfert de Moise Kean, Mauro Icardi aurait deux options concrètes en Italie, mais l’Angleterre serait également une destination possible pour l’Argentin.

Bien qu’il n’ait rejoint le PSG que l’été dernier, à la suite d’une saison globalement réussie lors de son prêt, Mauro Icardi serait susceptible de plier bagage à l’occasion du prochain mercato alors que son contrat court jusqu’en juin 2024. En effet, d’une part Leonardo prévoirait de trouver un accord avec Everton pour Moise Kean en cette période de crise financière et pourrait donc être amené à sacrifier sa recrue phare de l’été dernier et d’une autre, parce que le joueur aurait des envies d’ailleurs. Et plus particulièrement d’Italie.

La Juventus, Rome ou… la Premier League ?