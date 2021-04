Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Une nouvelle menace se précise pour Milik !

Publié le 9 avril 2021 à 22h45 par A.C.

Arkadiusz Milik, arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, attise toujours plus de convoitises.

L’aventure d’Arkadiusz Milik en Ligue 1 ne devrait être qu’une simple escapade. La presse italienne est unanime : l’ancien du Napoli quittera l’Olympique de Marseille à la fin de la saison, sans Ligue des Champions. Un retour en Serie A semble être la piste la plus probable. Il faut dire que la Juventus discute avec Milik depuis le printemps 2020 et semble déterminé à l’avoir, avec un an de retard. Côté OM on ne devrait vraisemblablement pas s’opposer à son départ, qui pourrait rapporter entre 12 et 15M€.

Milik successeur de Vlahovic à la Fiorentina ?