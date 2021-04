Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un nouveau prétendant révélé pour Arkadiusz Milik !

Publié le 9 avril 2021 à 16h10 par T.M.

Cet été, Arkadiusz Milik pourrait donc quitter l’OM. Et plusieurs options s’offriraient d’ores et déjà à l’attaquant polonais.

« On aimerait qu'il reste, mais vous le garantir aujourd'hui vu le marché des transferts, c'est difficile ». Il y a quelques jours, Jorge Sampaoli avait jeté un nouveau coup de froid sur l’avenir d’Arkadiusz Milik à l’OM, venant ainsi confirmer tous les doutes autour de la présence du Polonais la saison prochaine sur la Canebière. En effet, alors un accord existerait pour le départ de Milik cet été contre 12M€. Et forcément, cette opportunité intéresserait plusieurs écuries européennes.

Milik aura le choix !