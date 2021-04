Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato : Real Madrid, Juve... Zidane a déjà tout préparé !

Publié le 10 avril 2021 à 0h00 par A.C.

Sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en 2022, Zinedine Zidane pourrait bien laisser sa place à la fin de la saison.

En mai 2018, il avait pris tout le monde court. Alors que le Real Madrid remportait sa troisième Ligue des Champions d’affilée, Zinedine Zidane a décidé de quitter le club. S'en est suivie une longue traversée du désert pour les Merengue , qui n’ont commencé à entrevoir la lumière qu’avec le retour de Zidane, en mars 2019. Cette fois, les choses semblent prévisibles. La presse espagnole parle en effet d’un départ de Zidane depuis l’automne dernier et plusieurs sources évoquent une détérioration des relations avec le président Florentino Pérez.

Zidane quittera Madrid à la fin de la saison